Оцаберд является одним из богатейших культурных наследий нашего народа: Эдуард Шармазанов

Делегация, возглавляемая вице-спикером Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым 29 августа посетила урартское поселение Оцаберд в Гегаркуникской области, где проводятся археологические раскопки, и ознакомилась с ходом работ. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью НС, вице-спикера сопровождают губернатор области Карен Ботоян, председатель постоянной комиссии по здравоохранению и социальным вопросам НС Акоп Акопян и руководители общин.

Руководитель археологической экспедиции, кандидат исторических наук Микаел Бадалян представил делегации НС проделанные работы, подробно рассказал о результатах раскопок.

Эти раскопки важны, в первую очередь тем, что на юге бассейна Севана изучается крепость урартского периода, взятие и реконструкция которой связаны с мало изученным периодом правления Руса Первого. Это один из редких памятников, который дает возможность изучить культурно-исторические процессы урартского и постурартского периодов на одной общей территории.

Шармазанов, изучив раскопки, отметил, что во всем мире археологические места стали любымимы местами посещения туристов. Оцаберд является исключительной крепостью периода Руса Первого, который может стать центром туризма. “Оцаберд является одним из богатейших культурных наследий нашего народа”, - отметил Шармазанов и выразил готовность помочь экспедиции продолжить и закончить раскопки.

Члены экспедиции намерены в дальнейшем провести раскопки на холме, расположенном на юго-западе от крепости, где они заметили пещеры захоронений и следы стен.