В Венеции открывается 74-й Международный кинофестиваль

Венецианский кинофестиваль откроется в среду мировой премьерой фильма американского режиссера и сценариста, двукратного лауреата "Оскара" Александра Пэйна "Короче", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечается в каталоге смотра, эта картина о том, как семейная пара в исполнении Мэтта Дэймона и Кристен Уиг в стремлении к лучшей жизни решается пойти на рискованный эксперимент по уменьшению своего роста. По сценарию, таким образом ученые предлагают бороться с мировым кризисом, вызванным перенаселением планеты.

В Венеции в этом году вновь ждут Джорджа Клуни, который неоднократно участвовал в смотре и в качестве актера, и как режиссер. На этот раз он представит свою новую режиссерскую работу, седьмую по счету - "Субурбикон". Вместе с ним по красной ковровой дорожке должны пройти Мэтт Дэймон и Джулианна Мур, исполнившие главные роли.

Во включенной в конкурсную программу ленте "Мать!" Даррена Аронофски заняты Хавьер Бардем, Дженнифер Лоуренс и Мишель Пфайффер. Мексиканец Гильермо дель Торо представит фильм-сказку "Форма воды" о любовной истории простой девушки и человека-амфибии.

Один из документальных фильмов в конкурсе затрагивает актуальную тему миграции. Его автором выступил китайский художник и архитектор Ай Вэйвэй. Всего на главные награды будет претендовать 21 лента. Еще 19 картин заявлены во второй конкурсной программе "Горизонты".

Российские фильмы не вошли в официальную программу. В ретроспективной секции "Венецианская классика" покажут отреставрированную копию ленты Элема Климова 1985 года "Иди и смотри". Международное жюри, которое определит обладателей главных призов - "Золотого" и двух "Серебряных львов Святого Марка", а также лучших исполнителей, возглавит американская актриса Аннетт Бенинг. Почетные "Золотые львы" за вклад в кинематограф присуждены американским актерам Джейн Фонде и Роберту Редфорду, которые предстанут перед публикой в новом фильме "Наши души в ночи". Эта картина будет показана все конкурса.

Британец Стивен Фрирз, создатель "Королевы", вне конкурса вновь представит фильм о правящем королевском доме с Джуди Денч "Виктория и Абдул". Фрирз будет также удостоен почетной премии фестиваля. На Лидо также ждут Хавьера Бардема и Пенелопу Круз, которые вместе снялись во внеконкурсном "Любя Пабло", а также Алека Болдуина, сыгравшего в ленте "Частная жизнь современной женщины". Вновь на Лидо возвращается американский мастер Уильям Фридкин с документальным фильмом об экзорцизме "Дьявол и падре".

Его соотечественник Абель Феррара также обратился к документалистике и покажет в рамках фестиваля свой фильм о римской Площади Витторио, всегда считавшейся местом, где оседали мигранты.

Закрываться смотр будет премьерой новой работы японца Такэси Китано, который представит третий фильм из его начатой в 2010 году трилогии "Беспредел".

Из новшеств этого года - конкурс, посвященный виртуальной реальности. В нем участвуют 22 экспериментальные работы. Отдельный конкурс проводится среди документальных лент о кино, и в нем участвует французский фильм о кино революционной России, сделанный исключительно на архивных материалах.

В Венеции состоится премьера нового телевизионного фильма "Суббура". Среди его создателей - актер и режиссер Микеле Плачидо. Вести церемонии открытия и закрытия будет 30-летний итальянец Алессандро Борги.



