Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян со своей семьей пожертвует 500 тысяч долларов на усилия по оказанию помощи после шторма "Харви" в Хьюстоне, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Хьюстон, мы молимся за тебя! Моя мать, сестры и я пожертвуем 500 тысяч долларов американскому Красному Кресту и Армии спасения (религиозная и благотворительная организация — ред.) ", — написала звезда в Twitter. Она также призвала своих подписчиков присоединиться к ней.

По данным агентства Рейтер, певица Дженнифер Лопез и хип-хоп исполнитель пожертвовали по 25 тысяч долларов на помощь пострадавшим от шторма "Харви". Певица Бейонсе, родом из Хьюстона, заявила, что работает над тем, как помочь в восстановлении города. Игрок в американский футбол Джастин Джеймс Уотт пожертвовал 100 тысяч долларов и запустил интернет-страницу для сбора пожертвований, фонд которой уже насчитывает один миллион долларов.