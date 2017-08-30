Сборная М-21 Армении по футболу прибыла в Москву

Футбольная команда Армении 21-летних уже в Москве. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА.

31 августа и 5 сентября 2017 года сборная Армении М-21 проведет две встречи отборочного тура Европы среди участников в возрасте до 21 года, со сборными М-21 России и Македонии.

29 августа сборная M21 Армении прибыла в Москву и остановилась в гостинице “Хилтон Гарден Ин Красносельская”.

30 августа сборная проведет тренировку на стадионе “РЖД Арена” (бывший стадион “Локомотив”), а перед тренировкой состоитсяпресс-конференция главного тренера Артура Восканяна.