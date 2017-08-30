Законопроект “О добровольческой деятельности и добровольной работе” пройдет общественные обсуждения

Министерство труда и социальных вопросов Армении разработало законопроект “О добровольческой деятельности и добровольной работе”, а также вытекающие из этого закона поправки и дополнения в законы “Об административных правонарушениях”, “О благотворительности”, “Об общественных организациях”, “О госпошлинах”, и “Об архивной деятельности”

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве труда и социальных вопросов, до 1 октября текущего года предполагается провести общественные и специлизированные обсуждения по законопроекту “О добровольческой деятельности и добровольной работе”

общественных и специлизированных