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Законопроект “О добровольческой деятельности и добровольной работе” пройдет общественные обсуждения


Министерство труда и социальных вопросов Армении разработало законопроект “О добровольческой деятельности и добровольной работе”, а также вытекающие из  этого закона поправки и дополнения в законы “Об административных правонарушениях”, “О благотворительности”, “Об общественных организациях”, “О госпошлинах”, и “Об архивной деятельности”

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве труда и социальных вопросов, до 1 октября текущего года предполагается провести общественные и специлизированные обсуждения по законопроекту “О добровольческой деятельности и добровольной работе”

Замечания и предложения, а также заявки на участие в общественных и специлизированных обсуждениях можно представить до 20 сентября по электронному адресу [email protected] или в рабочем порядке, позвонив по телефону 010 565354 Управления по труду и занятости.

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