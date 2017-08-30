Глава МИД Германии Зигмар Габриэль на переговорах в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во вторник предупредил шефа американской дипломатии о пагубности ужесточения политики в отношении Москвы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает Reuters.

"Мы как европейцы серьезно обеспокоены непредсказуемыми последствиями такого шага [введения американских санкций против РФ] для Европы. Мы не хотим полностью разрушать наши деловые связи с Россией, особенно в сфере энергетики", - сказал Габриэль. Он выразил обеспокоенность из-за того, что новые санкции "приведут к ледниковому периоду в отношениях РФ с США и Западом". Габриэль отметил, что отправной точкой для улучшения отношений между Россией и Западом могло бы стать долговременное прекращение огня на востоке Украины.



