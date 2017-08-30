В Хьюстоне из-за мародеров ввели комендантский час
Власти американского города Хьюстон ввели на территории населенного пункта комендантский час, причиной этого решения послужили участившиеся случаи мародерства на фоне наводнений, вызванных ураганом «Харви», обрушившимся на штат Техас. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.
Комендантский час будет действовать с десяти часов вечера до пяти часов утра по местному времени. Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер сказал, что ограничения вводятся на неопределенный срок.
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