Ряды националистической партии Турции продолжают редеть

Члены турецкой партии “Националистическое движение” (ПНД) продолжают покидать ее ряды с целью вступления в партию бывшего члена ПНД Мерал Акшенер. В Балкесире заявление об уходе из ПНД подали 165 членов партии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое издание Diken.

Покидающие партию заявили, что партия отошла от политической линии основателя ПНД Алпарслана Тюркеша, от демократических принципов. Они подчеркнули, что ПНД больше не представляет интересы тех граждан, которые голосовали за партию.

29 августа стало известно, что в провинции Маниса Турции еще 549 членов ПНД заявили о своем уходе.

Мерал Акшенер в прошлом занимала посты министра внутренних дел Турции и вице-спикера меджлиса. Ожидается, что ее партия официально будет зарегистрирована в октябре. Отмечается, что партия будет называться “Центральная демократическая партия”.

В Турции обсуждается, что во время президентских выборов 2019 года Акшенер будет главным соперником Эрдогана. Примечательно, что она будет первой женщиной, которая выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах Турции.