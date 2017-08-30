Ким Чен Ын назвал последнее ракетное испытание КНДР «прелюдией» к удару по Гуаму

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал последний ракетный пуск Северной Кореи «прелюдией» к нанесению Пхеньяном удара по американскому острову Гуам, расположенному в Тихом океане. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом в среду, 30 августа, сообщает агентство ЦТАК.

Также власти КНДР подтвердили, что испытали накануне баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». При запуске присутствовал и сам Ким Чен Ын, отмечает агентство «Ёнхап».

Кроме того, лидер КНДР распорядился и дальше проводить подобные пуски ракет по предполагаемым целям в Тихом океане.

Агентство KCNA также отмечает, что запуск баллистической ракеты является ответом на проводимые США и Южной Кореей совместные командно-штабные учения Ulchi - Freedom Guardian.

В ночь на вторник КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.