Ликвидация последствий, вызванных тропическим штормом "Харви" в штате Техас, обойдется бюджету США в рекордную за всю историю страны сумму, заявил президент Дональд Трамп, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вероятно, никогда в истории нашей страны не было ничего, настолько дорогостоящего, мы никогда не делали ничего настолько исторического в столь разрушительных, столь жестоких обстоятельствах, как ураган Харви", - отметил глава государства на встрече с властями и спасателями в городе Остин (штат Техас). Точную суммы, которую власти потратят на ликвидацию последствий удара стихии, глава Белого дома не озвучил.

Как говорится в заявлении первой леди страны Меланьи Трамп, распоряжение об эвакуации получили 1,7 млн человек.

"Последствия урагана "Харви" будут ощущаться в Техасе, Луизиане и других частях страны в течение многих месяцев и последующих лет. На данный момент 1,7 млн человек получили распоряжение покинуть свои дома", - отмечается в документе.



