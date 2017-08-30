СБ ООН принял заявление с осуждением испытания ракеты КНДР

Совет Безопасности ООН осудил последние ракетные испытания КНДР и признал их угрозой всем странам мира. Об этом в среду, 30 августа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, в одобренном консенсусом документе Совбез осудил запуск баллистической ракеты, который был произведен в ночь на вторник, равно как и многочисленные запуски ракет, осуществленных 25 августа.

Совбез ООН "требует, чтобы КНДР немедленно прекратила такие действия, которые представляют угрозу не только для региона, но и для всех государств - членов ООН", а также выполнила принятые ранее резолюции.



Ранее в среду лидер КНДР Ким Чен Ын назвал последний ракетный пуск Северной Кореи «прелюдией» к нанесению Пхеньяном удара по американскому острову Гуам, расположенному в Тихом океане. Также власти КНДР подтвердили, что испытали накануне баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». При запуске присутствовал и сам Ким Чен Ын.

В ночь на вторник КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.