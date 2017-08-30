Число жертв обрушившегося на Техас тропического шторма "Харви" достигло 30 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Издание ссылается на информацию, полученную им от представителей местных властей. Данные, публикуемые другими американскими СМИ на этот счет, разнятся, однако большинство из них называет цифры, превышающие 10 человек. Официально власти затрудняются назвать точное число погибших в результате удара стихии.

Распоряжение об эвакуации получили 1,7 млн человек. "Последствия урагана "Харви" будут ощущаться в Техасе, Луизиане и других частях страны в течение многих месяцев и последующих лет", - говорится в заявлении первой леди страны Меланьи Трамп.