В Ереване автомобиль упал с моста “Победы”

30 августа, в 05.51, был получен сигнал о том, что с моста Победы в Ереване упал в ущелье автомобиль.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, на место происшествия отправились два боевых расчета.

Выяснилось, что автомобиль марки Volkswagen Touareg, г/н 33 SZ 733, ударился о перила моста и скатился в ущелье.

Спасатели ввывели из машины С.З. и Н.К., которые были доставлены в медицинский центр “Армения”. Состояние потерпевших расценивается как тяжелое. Другой пассажир, чье имя узнать не удалось, был госпитализирован в медцентр “Астхик”, где не приходя в сознание скончался.