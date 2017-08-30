В Ереване автомобиль упал с моста “Победы”
30 августа, в 05.51, был получен сигнал о том, что с моста Победы в Ереване упал в ущелье автомобиль.
Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, на место происшествия отправились два боевых расчета.
Выяснилось, что автомобиль марки Volkswagen Touareg, г/н 33 SZ 733, ударился о перила моста и скатился в ущелье.Спасатели ввывели из машины С.З. и Н.К., которые были доставлены в медицинский центр “Армения”. Состояние потерпевших расценивается как тяжелое. Другой пассажир, чье имя узнать не удалось, был госпитализирован в медцентр “Астхик”, где не приходя в сознание скончался.
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