Европейские индексы - 29-08-17

МОСКВА, 30 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.46% и составил 11945.88 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.94% и составил 5031.92 пункта, британский FTSE снизился на 0.87% и составил 7337.43 пункта, российский MICEX вырос на 0.10% и составил 1989.12 пункта, а RTSI снизился на 0.14% и составил 1066.02 пункта.