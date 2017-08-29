Рамос попросил болельщиков сборной Испании не освистывать Пике

Один из лидеров сборной Испании Серхио Рамос перед матчем квалификации ЧМ-2018 со сборной Италии обратился к болельщикам.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ua-football.com, Рамос призвал фанатов не освистывать защитника "Барселоны" Жерара Пике во время встречи, которая пройдет на "Сантьяго Бернабеу".

- Будь то Пике или кто-то еще, всегда нужно уважать игроков. Я прошу поддержать нас. Это будет напряженный и тяжелый матч, – цитирует Рамоса Goal.com.

Напомним, что матч Испания – Италия состоится в субботу, 2 сентября.