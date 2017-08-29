Дай Бог, чтобы Ярмоленко пошел по стопам Мхитаряна: Шевчук

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук комментирует громкую новость вчерашнего дня - трансфер Андрея Ярмоленко из "Динамо", передает Арменпресс со ссылкой на Террикон.

«Я очень рад за Ярмоленко, что он перешел в такой хороший чемпионат и топовый клуб. Мне кажется, что это именно его чемпионат, а стиль игры Ярмоленко подойдет под "Боруссию". Она проповедует атакующий футбол, что любит Ярмоленко. У него хорошая левая нога, и он силен индивидуально, может обыграть один в один.

Думаю, в этом чемпионате Ярмоленко себя проявит. Дай Бог, чтобы это был трамплин, и потом он бы смог перейти в еще более топовый клуб, пойти по стопам Мхитаряна», - сказал он.-0-/36/