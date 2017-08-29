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Министр обороны Армении представил канадским парламентариям преступления ВС Азербайджана в ходе апрельской войны


Министр обороны Армении Виген Саркисян 29 августа принял делегацию парламентариев Канады во главе с президентом международной правозащитной организации «Один свободный мир» Маджидом эль Шафи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на встрече были затронуты вопросы нагорно-карабахского урегулирования и обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

Саркисян представил гостям предысторию карабахского конфликта, процесс урегулирования и развития на линии соприкосновения, особо подчеркнув агрессию Азербайджана в апреле 2016 года против Нагорного Карабаха и военные преступления, совершенные ВС Азербайджана в ходе агрессии.

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