В США заявили, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с РФ и Китаем по КНДР

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли надеется на то, что Москва и Пекин продолжат работать вместе с Вашингтоном над решением проблемы, связанной с ракетными испытаниями КНДР. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила во вторник журналистам, комментируя новое испытание Пхеньяном баллистической ракеты, которая впервые пролетела над территорией Японии.

"Ни одна страна не должна была запускать ракету над головами 130 млн жителей Японии. Это неприемлемо", - цитирует Reuters слова Никки Хейли.

Представитель США отметила, что новое ракетное испытание КНДР является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, и высказала мнение, что эти действия должны повлечь серьезные последствия для Пхеньяна.

"Хватит! Должно произойти что-то серьезное", - сказала Хейли.

Она выразила надежду на то, что Россия и Китай будут действовать совместно с США в ходе запланированного на вторник в Совбезе ООН обсуждения ситуации вокруг КНДР.