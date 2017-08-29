Полиция Армении опубликовала видео обезвреживания мужчины, который захватил в заложники молодую девушку в одном из бильярдных клубов административного района Эребуни города Еревана.

Как сообщает Арменпресс, полиция попыталась уладить ситуацию посредством переговоров с мужчиной, однако, убедившись, что результаты безрезультатны, начали операцию по обезвреживанию с помощью снайпера.

Мужчина скончался по пути в больницу. Установлена его личность – Гор Акпопян (1986 г.р.). Гражданка, которая получила ранения в результате действий Акопяна, находится под контролю врачей.