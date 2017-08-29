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Президент НКР встретился с первым заместителем министра обороны Армении Артаком Закаряном


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 29 августа провел встречу с первым заместителем министра обороны Республики Армения Артаком Закаряном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в ходе встречи, на которой присутствовал министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян, были обсуждены вопросы, касающиеся армейского строительства и сотрудничества двух армянских государств в данной сфере.

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