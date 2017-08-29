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Армения снимет визовые требования для граждан Японии


Армения снимет визовые требования для граждан Японии, посещающих Армению. Граждане Японии смогут без визы находится на территории Армении в течение 180 за год. Как сообщает Арменпресс, соответствующий проект включен в повестку заседания правительства.

Устранение визовых требований будет способствовать созданию более благоприятных условий для стимуляции туризма, а также развития экономических связей.

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