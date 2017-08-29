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Айкарам Мхитарян назначен начальником Агентства «Служба сейсмической защиты» МЧС Армении


В результате кадровых перестановок в МЧС Армении заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Армении Айкарам Мхитарян освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Агентства «Служба сейсмической защиты» МЧС Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, замминистра ЧС Армении назначен Ара Назарян, который был освобожден от должности заместителя министра обороны Армении.



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