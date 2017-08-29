По приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, 30-31 августа министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак посетит Ереван с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, главу МИД Боснии и Герцеговины примет президент Армении Серж Саргсян.

Игорь Црнадак встретится также с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном.

30 августа запланированы переговоры между главами МИД двух стран, после которых министры выступят с совместной пресс-конференцией.