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Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак посетит Ереван с официальным визитом


По приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, 30-31 августа министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак посетит Ереван с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, главу МИД Боснии и Герцеговины примет президент Армении Серж Саргсян.

Игорь Црнадак встретится также с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном.

30 августа запланированы переговоры между главами МИД двух стран, после которых министры выступят с совместной пресс-конференцией.

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