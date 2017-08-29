Глава МИД Армении принял нового генерального консула Российской Федерации в городе Гюмри

Министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян 28 августа принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Ивана Волынкина для представления генерального консула Российской Федерации в городе Гюмри Александра Копнина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Налбандян поздравил консула с назначением, выразив надежду, что последний внесет вклад в развитие армяно-российских отношений.

Поблагодарив за пожелания, Копнин заверил, что не пожалеет усилий для эффективной реализации своей миссии.

Собеседники коснулись ряда вопросов армяно-российской повестки.