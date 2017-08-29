Китай призывает США и Южную Корею прекратить развертывание системы ПРО THAAD

Китай призывает США и Республику Корея (РК) уважать интересы других стран и прекратить развертывание системы противоракетной обороны THAAD.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом во вторник на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя предстоящий визит южнокорейского министра обороны Сон Ён Му в Вашингтон и его будущую встречу с американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

"Это [развертывание системы ПРО THAAD] будет препятствовать достижению стратегического баланса, нанесет ущерб интересам стратегической безопасности стран региона, включая Китай, и усилит напряженность на Корейском полуострове", - отметила дипломат.

"КНР призывает РК и США прекратить развертывание THAAD и демонтировать уже установленное оборудование", - подчеркнула она.

Визит главы оборонного ведомства РК в Вашингтон запланирован на 30 августа. Как ожидается, министры обороны двух стран обсудят "широкий спектр вопросов". В их числе - меры противодействия угрозе со стороны КНДР, сотрудничество в реализации антисеверокорейских санкций, размещение комплексов ПРО THAAD в Южной Корее, модернизация южнокорейских баллистических ракет и передача Сеулу оперативного контроля над его войсками в военное время.





