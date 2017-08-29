Глава МИД Армении отметил важность укрепления предпринимательских связей между Арменией и Эстонией

Министры иностранных дел Армении и Эстонии Эдвард Налбандян и Свен Миксер обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Арменией и Эстонией

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Налбандян в своем послании отметил, что за последние 25 лет двум странам удалось создать прочную базу для постоянного развития двусторонних дружеских связей.

Он подчеркнул важность укрепления двусторонних деловых связей, отметив, что существует большой потенциал для активизации торгово-экономических связей.

Министр Налбандян высоко оценил плодотворное сотрудничество между Арменией и Эстонией в рамках ЕС. Он также подчеркнул роль армянской общины в плане сближения двух стран.

В свою очередь, глава МИД Эстонии в своем послании отметил, что за последние 25 лет еще больше укрепились отношения между Арменией и Эстонией, обе страны углубили практическое партнерство во благо процветания двух народов.

Министр Миксер подчеркнул, что правительство Эстонии объявило Восточное партнерство одним из приоритетов своего председательства в Совете Европейского Союза и ожидает подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, которое будет способствовать дальнейшему расширению рамок отношений.

Подводя итог своему посланию, Миксер выразил уверенность, что совместные усилия стран станут прочной основой для дальнейшего укрепления двусторонних политических и экономических связей.