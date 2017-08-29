Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-08-17

ЕРЕВАН, 29 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 августа, курс доллара США сократился на 0.34 драмa и составил 478.65 драм. Курс евро вырос на 4.72 драмa и составил 576.25 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 8.14 драм. Курс британского фунта вырос на 2.96 драмa и составил 620.71 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 14.05 драмa и составила 19779.42 драм. Цена серебра сократилась на 0.19 драмa и составила 261.92 драм. Цена платины сократилась на 10.66 драмa и составила 15004.23 драм.