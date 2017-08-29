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Азиатские индексы - 29-08-17


ТОКИО, 29 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.45% и составил 19362.55 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 1597.76 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.08% и составил 3365.23 пункта, а HANG SENG снизился на 0.35% и составил 27765.01 пункта.



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