Трамп перепутал двух блондинок на пресс-конференции в Финляндии

Президент США Дональд Трампа перепутал двух корреспонденток-блондинок на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает телеканал, во время сессии вопросов Трамп подумал, что финский президент хочет предоставить слово корреспондентке, которая уже задавала вопрос. "Опять? Вы опять дадите ей слово?", — заявил Трамп.

"Нет, это другая девушка", — заявил Ниинисте.

"У нас в Финляндии много блондинок", — сказала в ответ корреспондентка.

Как отмечает телеканал, ситуация вызвала смех в зале. Присутствующая на пресс-конференции корреспондентка телепрограммы PBS NewsHour выложила с своем Twitter фотографию вызвавших замешательство Трампа финских корреспонденток, отметив, что они не похожи друг на друга.