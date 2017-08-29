Взявший женщину в заложники мужчина обезврежен

Обезврежен мужчина, который взял в заложники женщину в одном из бильярдных салонов в административном районе Эребуни города Еревана. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, мужчину обезвредил снайпер.

По данным некоторых СМИ, мужчина скончался в больнице.