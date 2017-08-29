Танец сотрудника полиции впечатлил жителей Лондона

Пляшущий британский полицейский стал звездой Ноттинг-хилльского карнавала, который проходил в Лондоне. Об этом сообщает издание Evening Express.

Танец 34-летнего Дэниела Грэма собрал толпу. Видео, снятые зрителями, собрали множество ретвитов в Twitter.

В начале года Грэм участвовал в телевизионном конкурсе Britain’s Got Talent (прототип российского шоу «Минута славы»), но не дошел до финала. Время от времени он демонстрирует свои умения в Instagram.