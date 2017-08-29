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Танец сотрудника полиции впечатлил жителей Лондона


Пляшущий британский полицейский стал звездой Ноттинг-хилльского карнавала, который проходил в Лондоне. Об этом сообщает издание Evening Express.

Танец 34-летнего Дэниела Грэма собрал толпу. Видео, снятые зрителями, собрали множество ретвитов в Twitter.

В начале года Грэм участвовал в телевизионном конкурсе Britain’s Got Talent (прототип российского шоу «Минута славы»), но не дошел до финала. Время от времени он демонстрирует свои умения в Instagram.

 

 

 

 



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