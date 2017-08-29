Глава МИД Армении принял канадских парламентариев

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 29 августа принял делегацию парламентариев Канады во главе с президентом международной правозащитной организации «Один свободный мир» Маджидом эль Шафи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, поприветствовав гостей, Эдвард Налбандян отметил важность периодических визитов канадских парламентариев и их вклада в развитие двусторонних отношений.

Поблагодарив за прием, канадские парламентарии представили деятельность правозащитной организации «Один свободный мир», а также цель созданной ими миссии по сбору фактов – изучить совершенные во время апрельской агрессии Азербайджана в прошлом году грубейшие нарушения прав человека и военные преступления и составить доклад об этом.

По просьбе гостей Эдвард Налбандян представил совместные усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, обратился к военным преступлениям, совершенным ВС Азербайджана в ходе апрельской агрессии.