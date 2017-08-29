Международный саммит по климату пройдет во Франции 12 декабря

Международный саммит по климату будет проведен во Франции 12 декабря, два года спустя после подписания Парижского соглашения по климату.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Елисейском дворце на ежегодном совещании послов страны.

"Саммит позволит дать оценку ситуации с реализацией Парижского совещания по климату, а также мобилизовать необходимое для этого финансирование", - сказал президент Франции. "Данный саммит пройдет с участием Всемирного банка и всех тех партнеров, которые захотят к нему присоединиться", - сказал Макрон.





