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В правительстве обсуждены вопросы стимулирования процессов застройки в Республике Армения


В ходе состоявшегося у премьер-министра Армении Карена Карапетяна совещания были обсуждены вопросы стимулирования процессов застройки в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, представители организаций-застройщиков представили текущие проблемы, выступили с предложениями об упрощении механизмов налогового администрирования, обеспечении инфраструктур и развитии сферы.

Глава правительства поручил ответственным сферы дополнительно обсудить предложенные вопросы и предложения, чтобы дать соответствующие решения проблем.

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