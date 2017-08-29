В правительстве обсуждены вопросы стимулирования процессов застройки в Республике Армения

В ходе состоявшегося у премьер-министра Армении Карена Карапетяна совещания были обсуждены вопросы стимулирования процессов застройки в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, представители организаций-застройщиков представили текущие проблемы, выступили с предложениями об упрощении механизмов налогового администрирования, обеспечении инфраструктур и развитии сферы.

Глава правительства поручил ответственным сферы дополнительно обсудить предложенные вопросы и предложения, чтобы дать соответствующие решения проблем.