Пять тысяч фотографий легли в основу анимационного клипа The National
Американская рок-группа The National выпустила новый клип. Ролик на песню Day I Die опубликован на YouTube-канале коллектива. Видео сделано из пяти тысячи фотоснимков, которые были обработаны с помощью мультипликационного эффекта, пишет Pitchfork во вторник, 29 августа.
Режиссером клипа выступил Кейси Реас, оператором — Грэм Макиндо. Композиция войдет в предстоящий альбом команды под названием Sleep Well Beast. Релиз состоится 8 сентября.
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