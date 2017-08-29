Макрон выступил за установление коллективного мирового порядка

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым обеспечить проведение крупных изменений в мировой политике с целью установления коллективного мирового порядка.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом он заявил во вторник, выступая в Елисейском дворце ·на ежегодном совещании послов страны.

"Дипломатия Франции должна носить мировой и глобальный характер. Мы проходим через период, когда интенсивно подвергаются сомнению те дипломатические положения, которые установились ранее - и это происходит в мире каждые 25-50 лет. Сегодня оказался под ударом тот международный порядок, который сложился к 1989 году, основанный на глобализации, ставшей ультралиберальной, и гипермощи одного государства. Наша задача сегодня - создать мировой коллективный порядок, стабильный и справедливый, действуя совместно с нашими союзниками и всеми нашими партнерами", - сказал президент Франции.

Он подчеркнул, что "в нынешних условиях не может быть ничего хуже, чем бездействие". "Необходимо обеспечить, чтобы Франция сохранила свое положение в политическом мире и Европе, переживающими подлинный переворот. Я выступаю за Францию, противостоящую современным вызовам.", - сказал Эмманюэль Макрон.





