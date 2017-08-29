Первой женщиной-посланницей Tudor стала Леди Гага

Американская певица Леди Гага стала первой женщиной, которая будет представлять часовую марку Tudor. Об этом сообщает Hodinkee.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, издание предполагает, что выбор на нее пал для того, чтобы компания обрела популярность у новой аудитории. Сама певица пока никак не прокомментировала информацию о сотрудничестве с компанией.

Весной 2017 года посланником бренда был назначен Дэвид Бекхэм.

Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) — американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса и благотворительница. В 2008 году выпустила дебютный альбом The Fame, за которым последовали еще пять успешных пластинок. Леди Гага — лауреат нескольких премий «Грэмми», MTV Video Music Awards и MTV Europe Music Awards. Известна своими экстравагантными нарядами.