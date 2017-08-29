Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить арестованных в Турции немецких граждан

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз призвала освободить арестованных в Турции немецких граждан, выступая в Берлине на ежегодной летней пресс-конференции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle. «К сожалению, по причине арестов немецких граждан в Турции, приходится перестраивать отношения с этой страной. Все это отразится и на экономических отношениях с Турцией. Конечно, это печально, однако это является необходимым шагом»,- сказала канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, они хотят иметь с Турцией хорошие отношения, однако надо смотреть в глаза реалиям.

Она напомнила, что Турция пока не выполнила свои обязательства перед ЕС, а перечисленные ей на предмет обустройства мигрантов 3 млрд долларов направила на такие проекты, которые пока не были осуществлены.

Напомним,что в феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, он подозревается турецкими властями в «участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма».

В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу. Ранее суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.

«Наше требование совершенно ясно: арестованные там люди должны быть освобождены», – сказала Меркель журналистам. Она подчеркнула, что хотела бы хороших отношений с Турцией, но «необходимо учитывать реальность».

В последнее время особенно напряженными стали отношения Турции и Германии, где, по утверждениям Анкары, нашли убежище многочисленные противники действующих властей, которых Турция подозревает в причастности к попытке госпереворота. Анкара неоднократно запрещала депутатам парламента ФРГ посещать военную базу Инджирлик, где расквартированы немецкие военнослужащие.

В свою очередь, Германия неоднократно запрещала турецким политикам проводить политические митинги на своей территории, где проживает крупная турецкая община.