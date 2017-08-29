Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить арестованных в Турции немецких граждан
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз призвала освободить арестованных в Турции немецких граждан, выступая в Берлине на ежегодной летней пресс-конференции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle. «К сожалению, по причине арестов немецких граждан в Турции, приходится перестраивать отношения с этой страной. Все это отразится и на экономических отношениях с Турцией. Конечно, это печально, однако это является необходимым шагом»,- сказала канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, они хотят иметь с Турцией хорошие отношения, однако надо смотреть в глаза реалиям.
Она напомнила, что Турция пока не выполнила свои обязательства перед ЕС, а перечисленные ей на предмет обустройства мигрантов 3 млрд долларов направила на такие проекты, которые пока не были осуществлены.
Напомним,что в феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, он подозревается турецкими властями в «участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма».
В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу. Ранее суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.
«Наше требование совершенно ясно: арестованные там люди должны быть освобождены», – сказала Меркель журналистам. Она подчеркнула, что хотела бы хороших отношений с Турцией, но «необходимо учитывать реальность».
В последнее время особенно напряженными стали отношения Турции и Германии, где, по утверждениям Анкары, нашли убежище многочисленные противники действующих властей, которых Турция подозревает в причастности к попытке госпереворота. Анкара неоднократно запрещала депутатам парламента ФРГ посещать военную базу Инджирлик, где расквартированы немецкие военнослужащие.В свою очередь, Германия неоднократно запрещала турецким политикам проводить политические митинги на своей территории, где проживает крупная турецкая община.