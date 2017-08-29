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Франция представит новые планы о "перезапуске Европы" после выборов в ФРГ


Новые предложения, касающиеся будущего Европы, будут представлены Парижем после выборов в Германии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами в Елисейском дворце.

н отметил, что речь будет идти, в частности, об экономическом и валютном союзе, налоговых системах и социальной политике Европы.

Федеральные выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано правительство и выдвинут канцлер Германии, пройдут 24 сентября.

 

 

 



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