Националистическая партия Турции в раздорах: 549 членов партии выходят из ее рядов

В губернии Манисса в Турции 549 членов партии «Националистическое движение» объявили, что выходят из ее рядов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Выступивший от имени уже бывших членов партии Тамер Аккал объявил, что они намерены присоединиться к новой партии, основанной бывшим членом партии «Националистическое движение» Мералом Акшенером.

Как сказал Тамер Аккал, в последнее время партия «Националистическое движение» отошла от партийной идеологии, а новая партия, основанная бывшим членом партии «Националистическое движение» Мералом Акшенером, будет «полностью верна ценностям, созданным Ататюрком».

Предполагается, что новая партия, основанная бывшим членом партии «Националистическое движение» Мералом Акшенером, будет зарегистрирована осенью 28-го августа соратник Акшенера Корай Айдын сказал в одной из телепередач, что, по всей вероятности, партия будет называться «Центристская демократическая партия».