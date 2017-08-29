Франция созовет международную конференцию по борьбе с финансированием терроризма

Франция планирует провести международную конференцию по борьбе с финансированием терроризма. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник президент страны Эмманюэль Макрон на ежегодном совещании послов Франции, которое проходит в Париже.

Как подчеркнул французский лидер, противодействие финансированию терроризма должно стать одним из ключевых направлений в борьбе с этим глобальным явлением. "Если мы хотим достичь результатов в борьбе с терроризмом и его финансированием, нужно поддерживать требовательные связи со всеми и иметь четкий график и ясно обозначенные приоритеты", - сказал он.

"Именно поэтому, - продолжил Макрон, - в начале следующего года Франция проведет международную конференцию по борьбе с финансированием терроризма". При этом глава республики не уточнил, в каком формате пройдет это совещание и каков может быть состав его участников.

По словам французского лидера, борьба с терроризмом также является приоритетом международной политики Франции. Макрон отметил, что сегодня в мире много вызовов, с которыми сталкиваются страны. "В этом свете безопасность наших граждан и борьба с терроризмом - первый приоритет нашей международной политики", - сказал Макрон. "Безопасность граждан Франции является смыслом нашей дипломатии", - сказал глава французского государства.



