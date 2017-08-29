Назарбаев предложил легализовать статус всех де-факто ядерных государств

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил легализовать статус государств, которые де-факто являются обладателями ядерного оружия, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мною предлагается провести легализацию статуса всех де-факто ядерных государств и созвать саммит стран-обладателей ядерного оружия, чтобы совместно обсудить вопросы решения этой глобальной проблемы", — сказал Назарбаев в ходе церемония открытия банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ.

Говоря об очередном испытании баллистической ракеты КНДР, Назарбаев подчеркнул, что Казахстан "решительно поддерживает резолюцию Совбеза ООН 2371". "Полагаем, что серьезная платформа для сотрудничества трех ядерных государств – США, России и Китая – может начаться именно в этом вопросе", — добавил он.