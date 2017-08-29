Пожар в Самцхе-Джавахети

Пожар, который охватил полгектара лесного массива в Ахалцихском районе близ села Свири (регион Самцхе-Джавахети), локализован. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Sputnik Грузия глава районной администрации Заза Меликидзе.

Сообщение о пожаре поступило накануне днем. На месте незамедлительно были мобилизованы пожарно-спасательные группы и соответствующая техника. С утра во вторник к тушению пожара в Ахалцихском районе подключился вертолет.

"Ареал пожара не увеличился. Мобилизованы спецслужбы министерства внутренних дел. В течение всей ночи готовили бассейн, откуда вертолет набирает воду. На месте мобилизована живая сила, техника. Практически везде разбросана живая сила, которая не позволяет огню распространиться", — рассказал Меликидзе.

По его словам, опасности распространения огня на близлежащие населенные пункты нет. Село Свири находится приблизительно в 5 километрах от места пожара.

Накануне также возник пожар близ села Корхи Ахалкалакского района (регион Самцхе-Джавахети), но к этому времени он уже ликвидирован, сообщил Sputnik Грузия глава районной администрации Эдуард Агасарян.





