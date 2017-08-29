Россия настаивает на выполнении КНДР всех резолюций СБ ООН

Москва настаивает на выполнении Пхеньяном всех резолюций Совета Безопасности ООН. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя очередной ракетный пуск КНДР.

"Мы привержены всем резолюциям Совета Безопасности ООН, настаиваем на том, чтобы наши северокорейские соседи в полной мере их соблюдали. Этим мы руководствуемся в ходе дискуссий в Совете Безопасности и будем руководствоваться в том числе на заседании, которое сейчас предлагается провести", — сказал российский министр по итогам переговоров в ОАЭ.

Во вторник утром КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.