Президент Армении Серж Саргсян принял выпускников школ и медалистов, а также школьников, с успехом выступивших на международных олимпиадах

Президент Армении Серж Саргсян принял 29-го августа выпускников школ и медалистов, показавших высокую успеваемость в 2016-17 учебном году, а также школьников, с успехом выступивших на международных предметных олимпиадах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Серж Саргсян направил приветственное слово присутствующим. Он ответил на интересующие участников встречи вопросы, после чего вместе с министром образования и науки вручил медали и грамоты победителям международных олимпиад и выпускникам школ.



Поздравив их с успехами, президент отметил, что они придают сил и энергии всему народу, внушая надежду на будущее."Эти встречи стали традиционными и понятно почему. Мы хотим подчеркнуть, что связываем будущее страны с развитием образования и науки и желаем, чтобы ваш пример был заразителен для ваших школьных друзей, ровесников, близких и дальних родственников", - подчеркнул Саргсян.Он добавил, что армянский народ всегда любил и стремился к науке."Армянский народ разбросан по всему миру, и где бы они не находились, армяне основывали там в первую очередь школы", - отметил президент.Саргсян поблагодарил выпускников и медалистов за глубокую заинтересованность и трудолюбие, которые помогают в достижении серьезных успехов. Он напомнил, что знание является основой благосостояния и конкуренции, а Армения всегда готова поддержать их.