Двое пожарных, пострадавших от дыма при тушении пожара на территории завода «Наирит», были выписаны из МЦ «Эребуни» в тот же день

Двое пострадавших от дыма при тушении пожара на территории завода «Наирит» пожарных получили в МЦ «Эребуни» необходимую медпомощь и были выписаны из МЦ «Эребуни» в тот же день полностью выздоровевшими. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала медсестра приемного покоя МЦ «Эребуни».

«Пожарные Тарон Арутюнян и Георгий Аветисян поступили с легкими признаками отравления угарным газом. Они получили кислород, капельницы, после чего быстро пришли в норму»,- сказали в МЦ «Эребуни».

Молодые пожарные - 21 и 32 лет, поправились в течение часа.

Как было сказано ранее в сообщении МЧС Армении, сигнал о пожаре на заводе «Наирит» поступил 28 августа 2017 года в 13:10. На место инцидента выехало шесть пожарных расчетов.

13:37. По официальным сведениям МЧС Армении, в 13:10 28-го августа поступил сигнал о том, что на территории завода «Наирит» в Ереване вспыхнул пожар. Пожару присвоена вторая категория сложности. На место происшествия выехали 6 боевых расчетов.

14:03. По новым официальным сведениям МЧС Армении, пожару присвоена третья категория сложности. На место происшествия выехали 9 боевых расчетов.Подробности и причины возгорания пока не представляются. По сообщению МЧС, по данным на 14:00 пожар был локализован.

По положению на 15:00 в тушении пожара были задействованы одна автоматическая лестница и 11 боевых расчетов, 2 из них – из пожарного отряда завода «Наирит». На месте происшествия находятся также мониторинговоые радиологические, химические и биологические службы.

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян на территории завода «Наирит» 28 августа, в 20:00 часов, созвал рабочее совещание, чтобы обсудить наиболее эффективные способы изоляции пожара.Компания «Санитек» предоставила 6 машин для воды, чтобы помочь спасателям.Огонь полностью контролируется пожарными спасателями.

На территории завода «Наирит» действуют 113 спасателей. На месте действуют также сотрудники Службы кризисного управления.Очаг пожара полностью контролируется спасателями. На месте ведется дежурство.

МЧС Армении определило вещество, которое горит на заводе «Наирит»Как сообщает пресс-служба МЧС, по предварительным данным, горит материал лак-этиноль.Лак–этиноль – пленкообразующий материал, раствор высокополимеров ацетилена в ксилольной фракции, стабилизированный древесно-смоляным антиокислителем. Лак-этиноль применяют как для окраски строительных конструкций, так и для защиты химического оборудования. Он может применяться для получения антикоррозионных покрытий по металлу, дереву и бетону. Покрытие этинолем подводной части судна позволяет экономить сурик и производить окраску зимой.