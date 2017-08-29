Батурина возглавила список богатейших женщин России

Список богатейших женщин России по версии журнала Forbes возглавила супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, рейтинг опубликован на сайте издания.

За год состояние Батуриной уменьшилось на 100 миллионов долларов, — до миллиарда долларов. Батурина занимается развитием гостиничного бизнеса в ряде европейских стран.

Второе место в рейтинге богатейших женщин занимает Елена Рыболовлева, которая после развода с Дмитрием Рыболовлевым в результате мирового соглашения получила около 600 миллионов долларов и два дома в Швейцарии.

На третьем месте председатель совета директоров группы S7 (авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») Наталия Филева. Ее состояние также составляет 600 миллионов долларов.

Всего в рейтинге представлено 25 женщин с совокупным объемом состояния в 7,3 миллиарда долларов, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году, отмечает издание.