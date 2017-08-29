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Елисейский дворец назначил пресс-секретаря президента Франции


Журналист Брюно Рожер-Пети назначен пресс-секретарем и одним из советников президента Франции Эмманюэля Макрона. Как передает Арменпресс, об этом сообщили во вторник в Елисейском дворце.

В пресс-службе президента уточнили, что к своим новым обязанностям он приступит 1 сентября. "Миссия пресс-секретаря будет состоять в информировании о позиции Елисейского дворца, для этого он будет использовать все существующие каналы, в том числе Twitter президента республики", - отметили в пресс-службе главы государства.

54-летний Брюно Рожер-Пети был корреспондентом и обозревателем ведущих французских телевизионных каналов. Во время предвыборной кампании Эмманюэля Макрона Рожер-Пети неоднократно участвовал в акциях поддержки кандидата движения "На марше" (в настоящее время "Республика на марше").



 

 



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