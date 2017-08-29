За неделю в Ереване родились 426 малышей
В период с 18-го по 24-е августа в столице Армении – Ереване родилось 426 детей – 232 мальчика и 194 девочки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.Как сообщает управление здравоохранения аппарата мэрии Еревана, за тот же период времени в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения мэрии Еревана обратилось 32619 граждан.
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