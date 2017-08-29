Сборная Армении завершила свое выступление на прошедшей в Тайване 29-й «Универсиаде» с богатой коллекцией медалей. Армянские спортсмены завоевали на 29-х летних Студенческих играх 6 медалей: 3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых.

Как передает «Арменпресс», бронзовую медаль принес сборной ушуист Андраник Тевосян выступающий в весовой категории 70кг. В соревновании по саньду ушу он одержал победу над иранским спортсменом Джафаром Ширзандеином.

Армянские спортсмены выступали в 7 видах спорта: тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, дзюдо, прыжки в воду, фехтование, таэквандо и ушу.